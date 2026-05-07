Sicurezza del territorio Parisi Lega | Risultati concreti dal Governo per il Sannio

Il rappresentante della Lega ha commentato i recenti interventi del Governo sul territorio del Sannio, evidenziando che si tratta di risultati concreti. Ha sottolineato come le iniziative adottate siano un segnale di attenzione e vicinanza verso questa area. La discussione si concentra sulle misure messe in atto per migliorare la sicurezza e la presenza dello Stato nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti “Un altro segnale tangibile di attenzione e vicinanza del Governo verso il Sannio. Grazie al decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato, numerosi Comuni della nostra provincia ricevono risorse fondamentali per la messa in sicurezza del territorio, il contrasto al dissesto idrogeologico e la manutenzione degli edifici pubblici”. Con queste parole Domenico Parisi, Commissario della Lega per la provincia di Benevento, esprime profonda soddisfazione per l’assegnazione dei fondi che andranno a finanziare interventi strategici in numerose realtà locali del Beneventano.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sicurezza del territorio, Parisi (Lega): “Risultati concreti dal Governo per il Sannio” Notizie correlate Sannio, Parisi (Lega) “Oltre 40 progetti finanziati dal Ministero, un successo per il territorio”Tempo di lettura: 2 minuti “Il Governo dimostra ancora una volta la sua vicinanza concreta al Sannio”. Taglio accise carburanti, Parisi (Lega): “Fatti concreti mentre altri parlavano”“Il taglio di 25 centesimi sulle accise è una misura concreta, immediata e soprattutto frutto di una battaglia politica chiara portata avanti dalla... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lamezia, Crocerossine celebrano Santa Caterina: solenne cerimonia regionale al Santuario del Soccorso; Cassino (FR) – Il Lions Club fa prevenzione tra gli studenti con La strada della Sicurezza; 1976. Terra Nuova: la Rai regionale racconta il Friuli che guarda al futuro. Sannio, in arrivo fondi per la sicurezza del territorio. Parisi (Lega): Un altro segnale di attenzione del GovernoUn altro segnale tangibile di attenzione e vicinanza del Governo verso il Sannio. Grazie al decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, di concerto con il Ragioniere Gene ... ntr24.tv Messa in sicurezza del territorio. San Baronto, attenzione massima. Molte opere pure in ValdinievoleUna ferita importante per tutta la provincia che si è dimostrata in tutta la sua gravità circa dieci mesi fa ma che affonda le sue radici in quell’ondata di maltempo del novembre 2023 che mise ... lanazione.it SICUREZZA STRADALE A MATERA, INTERROGAZIONE URGENTE SUI DOSSI DETERIORATI DEL CONSIGLIERE RUBINO: “SITUAZIONE GRAVE, SERVE INTERVENIRE SUBITO” https://www.sassilive.it/cronaca/politica/sicurezza-stradale-a-matera-interro - facebook.com facebook Ultimo #mercoledidelloncologia del mese: il 29 aprile discuteremo della sicurezza del #paziente negli studi clinici di Fase 1. Seguici su Zoom: us02web.zoom.us/webinar/regist… o su AIOM Tv: youtube.com/live/TeDwOja3Q… x.com