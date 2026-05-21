Disabilità Smarrazzo | Dalla Regione segnale concreto e importante di attenzione

Un rappresentante regionale ha commentato lo stanziamento annunciato nell’ambito di un pacchetto chiamato ‘Inclusione’, definendolo un segnale concreto e importante di attenzione verso le persone con disabilità, in particolare con disturbo dello spettro autistico, e le loro famiglie. La comunicazione si riferisce a un finanziamento destinato a sostenere queste categorie, evidenziando l’intervento come un passo significativo da parte della Regione. Nessun dettaglio circa l’ammontare o le modalità di distribuzione del fondo è stato fornito.

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