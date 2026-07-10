Scuola ok alle assunzioni | una cattedra in Campania per 2.721 nuovi professori

In Campania, sono state approvate le assunzioni di 2.721 nuovi insegnanti. La regione ha già predisposto il sistema di reclutamento e le procedure amministrative necessarie per effettuare le immissioni in ruolo. La modifica del processo di selezione ha portato a un sistema più efficiente, che consente di avviare rapidamente le assunzioni. Le nuove nomine riguardano diverse classi di insegnanti, con l’obiettivo di coprire le esigenze delle scuole locali.

La scuola campana arriva all'appuntamento con le immissioni in ruolo con una macchina amministrativa già pronta e un sistema di reclutamento profondamente cambiato. Il via libera del ministero dell'Economia e delle Finanze alle 46.642 assunzioni di docenti per l'anno scolastico 20262027 rappresenta, infatti, soltanto il punto di partenza di una trasformazione molto più ampia. Alla Campania assegnate 2.721 immissioni in ruolo, pari al 5,8% del contingente nazionale, confermando la regione tra quelle con il più elevato fabbisogno di personale. Ma la novità è che stavolta l'Ufficio scolastico regionale ha già predisposto graduatorie e avviando procedure che consentiranno di trasformare i posti autorizzati dal governo in assunzioni effettive. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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