Campania | scuola al 15 settembre e nuovi fondi per i cantieri

In Campania, la ripresa delle lezioni è fissata per il 15 settembre. Contestualmente, sono stati assegnati nuovi fondi destinati ai cantieri scolastici già avviati nella regione. Restano da chiarire i dettagli sull’impiego di queste risorse e sulle attività previste per gli studenti tra i 10 e i 16 anni durante i lavori di ristrutturazione. La situazione riguarda quindi sia la ripresa dell’anno scolastico sia gli interventi in corso nelle strutture educative.

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? Domande chiave Come verranno utilizzati i fondi per i cantieri scolastici già aperti?. Quali attività attenderanno i ragazzi tra i 10 e i 16 anni?. Come influirà il progetto Impegnarsi ad Arte sulla creatività dei giovani?. Dove verranno realizzati i 59 campi scuola estivi della protezione civile?.? In Breve Lezioni primarie e secondarie terminano l'8 giugno 2027, infanzia il 30 giugno.. Piano Scuola Viva in Cantiere finanzia nuovi edifici e completamento opere già avviate.. Investimento di 206.500 euro per 59 campi scuola estivi di protezione civile.. Oltre 2,85 milioni di euro stanziati tra Fondo nazionale e progetto Impegnarsi ad Arte..... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campania: scuola al 15 settembre e nuovi fondi per i cantieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Calendario scolastico Campania 2026-2027: lezioni al via dal 15 settembreLa Regione Campania ha approvato il calendario scolastico 2026-2027: studenti in classe dal 15 settembre, lezioni fino all’8 giugno. Campania, calendario scolastico 2026/2027: lezioni dal 15 settembre al 8 giugno, 204 giorni in aulaVia libera della giunta regionale al calendario scolastico 20262027 con 204 giorni complessivi di lezione per primaria e secondaria. SCUOLA, IN CAMPANIA SI TORNA TRA I BANCHI IL 15 SETTEMBRE In Campania gli studenti torneranno tra i banchi il prossimo 15 settembre. Lo ha deciso la Giunta regionale che oggi... x.com Campania, approvato il calendario scolastico 2026/2027: si torna in classe il 15 settembreCon l’anno scolastico 2025/2026 ormai agli sgoccioli e gli ultimi giorni tra verifiche, scrutini ed esami, la Regione Campania ha già fissato le date del prossimo ritorno sui banchi ... ilgazzettinovesuviano.com Calendario scolastico, in Campania si ritornerà in classe il 15 settembreIn Campania le lezioni riprenderanno il 15 settembre e si chiuderanno l’8 giugno 2027 per primarie e secondarie, mentre le scuole dell’infanzia termineranno il 30 giugno. Lo ha stabilito la Giunta reg ... orizzontescuola.it