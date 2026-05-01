Campania il 112 parte a ottobre | nuovi centri e 69 assunzioni

In Campania, dal 6 ottobre sarà attivo il Numero Unico 112 presso il centro di Sarno. Il progetto prevede l'apertura di nuovi centri e l'assunzione di 69 operatori. Entro dicembre, sarà operativa anche la sede di Napoli-Agnano, ampliando così i servizi di emergenza nella regione. La decisione coinvolge diverse fasi di implementazione e assunzioni previste entro la fine dell'anno.

?? Cosa sapere La Campania attiva il Numero Unico 112 a Sarno il 6 ottobre prossimo. Il piano prevede 69 nuove assunzioni e l'operatività di Napoli-Agnano entro dicembre. La Giunta regionale della Campania ha deliberato oggi a Palazzo Santa Lucia l'impulso decisivo al Numero Unico di Emergenza 112, fissando il 6 ottobre prossimo l'avvio operativo della centrale di risposta situata a Sarno. Il provvedimento preso dai vertici regionali punta a trasformare radicalmente la gestione delle chiamat .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campania, il 112 parte a ottobre: nuovi centri e 69 assunzioni Notizie correlate Lavoro, Capitale sul podio per assunzioni. Altri 112 mila contratti entro aprileCresce l'occupazione nella Capitale e in tutta la regione tanto che Roma si piazza al secondo posto in Italia per assunzioni programmate. Centri Impiego Campania: il collasso operativo bloccaIl 12 marzo 2026, il consigliere regionale Fernando Errico ha depositato un’interrogazione scritta all’assessore Angelica Saggese per mettere in luce...