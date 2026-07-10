Per l’anno scolastico 202627, sono state approvate 12.129 immissioni in ruolo nella regione Lombardia, pari a circa un terzo del totale nazionale. Il Ministero dell'Istruzione ha reso noto il contingente complessivo con il decreto ministeriale n. .

Milano – Il Ministero dell'Istruzione ha oggi ufficializzato il contingente nazionale delle immissioni in ruolo dei docenti per l'anno scolastico 202627: scorrendo il decreto ministeriale n. 136 del 10 luglio 2026, si evince che sono 46.642 i posti autorizzati dal Mef, quasi la metà dei quali (22.712) riguardano scuole del Nord Italia e un terzo (ben 12.129) la regione Lombardia. Le immissioni in ruolo sono effettuate sui posti che risultano vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico al termine delle operazioni di mobilità. Come sottolineato da Flc Cgil “le nomine in ruolo sono già partite in diverse regioni e andranno avanti per tutto il mese di luglio, poi ci potrebbero essere surroghe per eventuali rinunce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Scuola, immissioni in ruolo dei docenti: un terzo (12.129) in Lombardia

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Immissioni in ruolo su tutti i posti disponibili

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