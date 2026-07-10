Immissioni in ruolo docenti fase 1 | domanda entro il 12 luglio 2026

Scade domenica 12 luglio 2026 alle 23:59 il termine per presentare la domanda nella fase 1 delle immissioni in ruolo dei docenti. Gli insegnanti interessati devono compilare e inviare la richiesta tramite il portale Istanze Online, indicando la provincia preferita. La procedura riguarda la prima fase di assegnazione delle cattedre a tempo indeterminato. La domanda può essere presentata solo entro questa data e orario.

Scade domenica 12 luglio 2026 alle 23:59 la finestra per la fase 1 delle immissioni in ruolo docenti. Gli aspiranti coinvolti devono presentare su Istanze Online la domanda per la scelta della provincia. La convocazione è propedeutica alla successiva fase di assegnazione della sede.ApprofondisciTutte le scadenze per docenti ed ATA NotebookLM, l’Intelligenza Artificiale di Google che trasforma documenti, video e appunti in lezioni, attività e materiali didattici – corso pratico Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 3 webinar La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Elenchi regionali ruolo docenti 2026 chi può inserirsi domanda dal 6 al 25 maggio

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