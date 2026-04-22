Cina la truffa delle torte fantasma | pasticcerie inesistenti hanno venduto 3,6 milioni di dolci su Temu e Alibaba

Nel 2025, un cliente di Pechino ha denunciato di aver ricevuto una torta decorata con un fiore non commestibile, dando il via a un’indagine sulla presenza di pasticcerie inesistenti che operavano tramite piattaforme online. Le autorità hanno scoperto che, nel periodo, sono state vendute circa 3,6 milioni di dolci attraverso i marketplace di grandi aziende di e-commerce. Questo fenomeno ha coinvolto attività fittizie che vendevano prodotti mai consegnati o inesistenti.

Tutto sembra nato nel 2025 dalla lamentela di un cliente, di nome Liu, che risiede a Pechino, insoddisfatto dell’ordine ricevuto: un torta con sopra un fiore non commestibile. A seguito della sua denuncia alle autorità, sarebbe emersa l’esistenza di una catena di pasticcerie fantasma in Cina. Solo quella coinvolta nella vendita a Liu contava quasi 400 punti vendita, e vantava più di 10.000 ordini mensili evasi. Peccato operasse senza licenze alimentari e non producesse direttamente le torte, ma le commissionasse a prezzi molto inferiori a pasticcerie reali. Il sistema di “rivenditori fantasma”. L’agenzia di stampa cinese Xinhua riporta come,...🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Le 59 romene inesistenti, truffa all’Inps da 1,4 milioni di euroAvrebbero incassato indebitamente le somme, pari a circa 1,4 milioni di euro, dell’assegno unico universale “in nome e per conto” di 59 donne di... Dolci di Carnevale: 5 pasticcerie da leccarsi i baffi (finti) a BolognaE’ curioso: quando si parla di cucina bolognese, anche se non si è nati sotto le due torri ma qui si vive da una vita, la conversazione... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Lavrov: Le relazioni tra Russia e Cina fungono da forza stabilizzatrice; Alfa Romeo su base cinese... Italiani, francesi, tedeschi e inglesi non sono affatto d'accordo; A Lecce dalla Cina una delegazione della Nanjing University of Information Science and Technology (NUIST); Truffa rinnovo Tessera Sanitaria: Ministero della Salute lancia allerta phishing. Cina: pubblicato importante documento su risparmio energetico e riduzione delle emissioni di carbonio L’Ufficio Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e l’Ufficio Generale del Consiglio di Stato cinese hanno pubblicato oggi, 22 Aprile, l - facebook.com facebook Carbone, perché non conviene in Italia. Il caso Cina che da sola vale la metà del mercato x.com