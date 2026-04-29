Stefanelli ne Il Diavolo veste Prada 2 | sue le torte e i dolci nel film

Nel secondo episodio del film noto per il suo stile sofisticato, il pasticcere milanese ha preparato le torte e i dolci visibili in alcune scene. Le creazioni sono state inserite nel film per arricchire le sequenze dedicate alle atmosfere eleganti e ai momenti di convivialità tra i personaggi. La produzione ha scelto di affidare a lui la realizzazione dei dessert, che sono apparsi sul set durante le riprese.

Per le riprese de Il diavolo veste Prada 2, diretto da David Frankel, con la partecipazione di Meryl Streep, ancora una volta nel ruolo di Miranda, Anne Hathaway ed Emily Blunt, a occuparsi della pasticceria è stato Adolfo Stefanelli, selezionato tra le eccellenze della pasticceria milanese. La collaborazione è nata in modo inaspettato, attraverso food stylist incaricate di trovare a Milano, dove sono state girate diverse scene del sequel, artigiani capaci di realizzare dolci sorprendenti. Ad attirare l’attenzione sul pasticcere è stata una delle sue iconiche creazioni la torta “Vela”: una base di frolla alle mandorle, pralinato di nocciole piemontesi, ganache al cioccolato fondente e sottili lamine di cioccolato che si innalzano come strutture leggere, evocando il movimento di una vela spiegata.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Stefanelli ne "Il Diavolo veste Prada 2": sue le torte e i dolci nel film Notizie correlate Il diavolo veste Prada 2: Anne Hathaway ha chiesto di non inserire modelle troppo magre nel filmAnne Hathaway, protagonista insieme a Mery Streep, del prossimo Il diavolo veste Prada 2, si è assicurata che i produttori di questo secondo capitolo... C’è anche Pasticcino nel film dell’anno. Il cane di Cogliate è star in “Il diavolo veste Prada 2”Cogliate (Monza e Brianza), 28 aprile 2026 – C'è una stella a quattro zampe della Brianza nell'atteso film "Il diavolo veste Prada 2", in uscita oggi... Panoramica sull’argomento Si parla di: Il diavolo veste Prada 2 : Meryl Streep e Lady Gaga conquistate dal pasticciere italiano. Stefanelli ne Il Diavolo veste Prada 2: sue le torte e i dolci nel filmIl pasticcere milanese ha realizzato i dessert che appaiono nella seconda puntata dell'iconico film sulla moda ... gazzetta.it Adolfo Stefanelli conquista Hollywood: i suoi dolci ne Il Diavolo Veste Prada 2Adolfo Stefanelli firma i dolci de Il Diavolo Veste Prada 2: creazioni iconiche tra cinema, estetica e alta pasticceria milanese. italiangourmet.it