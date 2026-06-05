A Pizzoferrato il primo Scottish Festival riconosciuto dalla Royal Scottish Country Dance Society

Notizia in breve

Nel fine settimana del 6 e 7 giugno, un borgo montano ospiterà la prima edizione dello Scottish Festival, riconosciuto dalla Royal Scottish Country Dance Society. La manifestazione si concentrerà sulla cultura scozzese, con attività che includono musica e danze tradizionali. L’evento si svolgerà nel centro storico del paese, coinvolgendo artisti e gruppi di danza provenienti da diverse regioni. La partecipazione è aperta al pubblico e prevede anche esposizioni di artigianato locale.