A Pizzoferrato il primo Scottish Festival riconosciuto dalla Royal Scottish Country Dance Society

Da chietitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel fine settimana del 6 e 7 giugno, un borgo montano ospiterà la prima edizione dello Scottish Festival, riconosciuto dalla Royal Scottish Country Dance Society. La manifestazione si concentrerà sulla cultura scozzese, con attività che includono musica e danze tradizionali. L’evento si svolgerà nel centro storico del paese, coinvolgendo artisti e gruppi di danza provenienti da diverse regioni. La partecipazione è aperta al pubblico e prevede anche esposizioni di artigianato locale.

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Un fine settimana all'insegna della tradizione, della musica e dell'incontro tra culture. Sabato 6 e domenica 7 giugno, il borgo montano di Pizzoferrato ospiterà la prima edizione dello Scottish Festival, manifestazione dedicata alla cultura scozzese e alle sue espressioni artistiche ed. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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