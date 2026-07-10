La crioterapia per capelli è un trattamento professionale che utilizza basse temperature per migliorare l’aspetto dei capelli e prolungare la durata dei trattamenti estetici.

La crioterapia per capelli è un trattamento professionale che sfrutta le basse temperature per migliorare l’aspetto della chioma e favorire la durata dei trattamenti cosmetici. Sempre più diffusa nei saloni di bellezza, questa tecnica si basa sull’utilizzo di specifici strumenti che, dopo l’applicazione di prodotti nutrienti o ristrutturanti, espongono il capello a un intenso raffreddamento controllato. Il principio di funzionamento è legato allo shock termico: dopo una fase di calore, necessaria per favorire la penetrazione degli attivi, il freddo contribuisce a richiudere le cuticole del capello, trattenendo al loro interno i principi nutritivi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Scopri cos'è la crioterapia per capelli, come funziona e quali benefici offre per una chioma più luminosa, morbida e disciplinata.

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