Un nuovo studio indica che alimenti ricchi di proteine, biotina e ferro favoriscono la crescita dei capelli. Tra i cibi consigliati ci sono uova, pesce, verdure a foglia verde e legumi. Questi nutrienti sono fondamentali per il ciclo di crescita e per ridurre la caduta. La dieta può influire sulla salute dei capelli, anche se fattori genetici e ormonali sono determinanti.

Una chioma forte e sana dipende da molti fattori, tra cui genetica, ormoni, stress e stile di vita. Anche l’alimentazione, però, gioca un ruolo importante: alcuni nutrienti sono essenziali per il normale ciclo di crescita del capello. In caso di carenze, possono contribuire a un aumento della caduta. Seguire una dieta varia ed equilibrata non rappresenta una cura contro la perdita dei capelli, ma può aiutare a fornire ai follicoli piliferi tutto ciò di cui hanno bisogno per crescere in salute. Tra i cibi per la crescita dei capelli più utili compaiono frutti e verdure che contengono vitamina C, che favorisce la formazione del collagene. E proteine, anche e soprattutto di provenienza vegetale. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Scopri quali cibi favoriscono la crescita dei capelli e quali nutrienti aiutano a contrastarne la caduta. Ecco gli alimenti da mangiare

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Come far crescere i capelli DAVVERO | Chioma lupesca

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