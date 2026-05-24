Il rent to rent immobiliare permette di affittare un immobile e successivamente subaffittarlo a terzi, generando un profitto. Questa strategia di investimento non richiede l’acquisto diretto dell’immobile, ma si basa sulla locazione e sublocazione. La pratica è utilizzata nel settore immobiliare come alternativa all’acquisto, offrendo ai investitori la possibilità di ottenere un guadagno senza dover sostenere i costi di acquisto. Si tratta di una formula che coinvolge la gestione di contratti di locazione e sublocazione.

Per guadagnare nel mercato immobiliare non è più necessario acquistare una casa. Esistono, infatti, formule di investimento alternative come il rent to rent, che consente di prendere un immobile in locazione per poi riaffittarlo a terzi per ottenere un margine economico. Questo fenomeno si è sviluppato soprattutto nelle grandi città turistiche e nei centri universitari grazie alla crescita delle piattaforme dedicate agli affitti brevi. Che cos’è il rent to rent immobiliare. Il rent to rent (affitto per affitto) immobiliare è un accordo con il quale una persona o una società prendono in locazione un immobile e lo subaffittano ad altre persone. Funziona così: si paga un canone fisso al proprietario della casa e poi si cerca di ottenere un’entrata con il riaffitto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Cos’è il rent to rent immobiliare, come funziona e quali sono i vantaggi che offre

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Proposta di locazione immobiliare: come funziona e cosa sapere

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