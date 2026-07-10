Scoperta OncoFap la nuova molecola per curare i tumori aggressivi nei cani
Una nuova molecola, OncoFap, sviluppata presso un'università milanese, si è rivelata sicura ed efficace contro i tumori aggressivi nei cani. Il farmaco sperimentale, chiamato OncoFAP glidotin, ha mostrato risultati positivi durante le prime fasi di studio. Questa scoperta potrebbe aprire la strada a nuovi trattamenti anche in campo oncologico umano. I ricercatori stanno continuando le sperimentazioni per approfondire le potenzialità del farmaco.
Sviluppato alla Statale di Milano un farmaco sperimentale contro i tumori aggressivi nei cani: OncoFAP glidotin ha mostrato sicurezza ed efficacia, aprendo nuove prospettive anche per l’oncologia umana. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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