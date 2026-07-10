Scoperta OncoFap la nuova molecola per curare i tumori aggressivi nei cani

Notizia in breve

Una nuova molecola, OncoFap, sviluppata presso un'università milanese, si è rivelata sicura ed efficace contro i tumori aggressivi nei cani. Il farmaco sperimentale, chiamato OncoFAP glidotin, ha mostrato risultati positivi durante le prime fasi di studio. Questa scoperta potrebbe aprire la strada a nuovi trattamenti anche in campo oncologico umano. I ricercatori stanno continuando le sperimentazioni per approfondire le potenzialità del farmaco.