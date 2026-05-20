Tumori aggressivi il Nobel Semenza e la strategia per disinnescarli

I tumori aggressivi utilizzano i meccanismi dell'ipossia per sopravvivere, sviluppare metastasi e resistere alle terapie. Il premio Nobel Semenza ha studiato i processi biologici legati a questa condizione, contribuendo a chiarire come le cellule tumorali si adattano alle basse concentrazioni di ossigeno. Le ricerche hanno portato a una maggiore comprensione dei percorsi molecolari coinvolti e potrebbero aprire la strada a nuove strategie terapeutiche contro queste forme di cancro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il Premio Nobel per la Medicina 2019 Gregg L. Semenza e la sfida di precisione ai tumori I tumori sfruttano i meccanismi dell’ipossia per sopravvivere, sviluppare metastasi e resistere alle terapie. Ma proprio in questa raffinata tattica potrebbe nascondersi il tallone d’Achille per batterli. Ne ha parlato il Premio Nobel per la Medicina 2019 Gregg L. Semenza, tra i più autorevoli scienziati al mondo nel campo della biologia cellulare e della ricerca oncologica, intervenuto agli Ifo di Roma ad un affollato incontro scientifico dedicato alle prospettive dell’oncologia di precisione. Nel suo ‘tour’ in prestigiosi istituti della Capitale, Semenza ha affrontato i temi più caldi della sua ricerca. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tumori aggressivi, il Nobel Semenza e la strategia per disinnescarli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il Nobel Semenza: "Poco ossigeno nel sangue? Così una pillola ci salverà"di Monica Raschi BOLOGNA Professor Semenza, lei ha vinto il Nobel in Fisiologia e Medicina per aver scoperto come le cellule del corpo umano... Maldive, Nobel Semenza: ecco chi resiste alla mancanza d’ossigeno? Domande chiave Come reagiscono le cellule alla mancanza improvvisa di ossigeno? Perché l'azoto può causare bolle nel sangue durante la risalita?... Nuove terapie contro la capacità dei tumori di adattarsi alla carenza di ossigenoComprendere come i tumori riescano a sopravvivere in assenza di ossigeno e a sfuggire al sistema immunitario potrebbe aprire nuove prospettive terapeutiche contro alcune delle forme di cancro più aggr ... ansa.it Il Premio Nobel Gregg L. Semenza entra nel Comitato Tecnico Scientifico dell’IRCCS San RaffaeleOggi a Roma il Nobel per la Medicina protagonista di un seminario sui fattori inducibili dall’ipossia nelle terapie contro il cancro e le malattie croniche. Presentato anche un progetto di ricerca sul ... ilgiornale.it