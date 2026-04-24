Tumori invisibili e immunoterapia | li scova una nuova molecola

Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Cancer Discovery presenta una molecola che potrebbe migliorare la diagnosi e il trattamento di alcuni tumori difficili. La scoperta riguarda una sostanza in grado di rendere visibili al sistema immunitario le cellule tumorali finora rimaste nascoste. La ricerca si concentra su tumori considerati complessi da individuare e trattare efficacemente, aprendo nuove possibilità nel campo dell’immunoterapia.

Rendere visibile ciò che, fino a oggi, è rimasto nascosto al sistema immunitario. È questa la sfida al centro di una nuova e promettente ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Cancer Discovery, che potrebbe segnare un passo avanti decisivo nella lotta contro alcuni dei tumori più difficili.🔗 Leggi su Quicomo.it

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