Frode fiscale e riciclaggio 87 indagati tra Milano e Brescia e sequestri per 1,2 milioni di euro

Da ilgiorno.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’indagine condotta tra Milano e Brescia ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 87 persone coinvolte in reati di frode fiscale e riciclaggio. Durante le attività sono stati sequestrati circa 1,2 milioni di euro tra denaro contante e liquidità depositata su vari conti bancari. Le autorità hanno eseguito perquisizioni e sequestri nell’ambito di un’operazione che prosegue per chiarire i dettagli delle presunte attività illecite. La procura ha avviato approfondimenti per ricostruire il percorso del denaro.

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Milano, 15 maggio 2026 – Sequestri per 1,2 milioni di euro tra soldi cash, “liquidità su conti correnti”, gioielli e orologi di lusso, 87 persone denunciate (tra cui un commercialista e un consulente finanziario), e l'esecuzione di un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di 28 persone e 9 società per reati di “associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio dei relativi proventi illeciti”. È questo l'esito di un'operazione del Nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza di Milano con la collaborazione dei Comandi Provinciali di Brescia, Bergamo, Rimini, Padova, Teramo, Treviso e Latina, in un'inchiesta della Procura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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