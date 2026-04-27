Evasione fiscale usura attività bancaria abusiva | scoperta una banca clandestina 21 indagati 7 in carcere
Nella giornata di oggi sono state eseguite perquisizioni a Prato da parte della guardia di finanza, nel quadro di un'indagine su una presunta banca clandestina operante nel Veneto. L'attività sarebbe gestita da un'associazione a delinquere di origine cinese e coinvolge 21 persone, sette delle quali sono state arrestate in carcere. L'inchiesta riguarda anche casi di evasione fiscale, usura e attività bancaria abusiva.
Sono in corso anche a Prato una serie di perquisizioni da parte della guardia di finanza, nell'ambito del sequestro di una presunta banca clandestina in Veneto che sarebbe gestita da un'associazione a delinquere di matrice cinese.Lo si apprende da una nota delle fiamme gialle, per un'operazione.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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