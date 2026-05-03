Scontro auto-moto nella notte | 53enne in ospedale in codice rosso

Nella notte di domenica 3 maggio 2026, a Genova, in via Canevari nella zona di Bassa Val Bisagno, si è verificato un incidente tra un'auto e una motocicletta poco prima dell’una. L’impatto ha causato il ferimento di un uomo di 53 anni, trasportato in ospedale in codice rosso. Le cause dello scontro sono attualmente al vaglio delle autorità.

Incidente stradale nella notte a Genova in via Canevari in bassa Val Bisagno. Poco prima dell'una di domenica 3 maggio 2026 c'è stato uno scontro, per ragioni in via di accertamento, tra un'automobile e una moto. La mappa delle strade pericolose a Genova: morti e feritiI soccorsi in via.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Scontro auto-moto, 29enne in codice rossoUna ragazza di 29 anni, che si trovava alla guida di uno scooter, è rimasta ferita in modo grave in seguito a uno scontro con un'auto, avvenuto, per... Frontale moto-auto, centauro in ospedale in codice rossoIncidente stradale nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 aprile, nel quartiere genovese di Pontedecimo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sorpassa auto e perde il controllo della moto, muore 21enne a Milano; Schianto auto-moto: scooterista 17enne sbalzato sull'asfalto, in ospedale; Incidente auto-moto nel Milanese, quattro feriti: grave un uomo, coinvolti anche due bambini; Scontro moto-auto a Vernasca, grave un 55enne. Scontro tra un'auto e una moto, morto un centauro di 42 anni: l'incidente in galleriaAncora un incidente mortale sulle autostrade liguri a poche ore da un altro schianto costato la vita a un motociclista. Nella notte un uomo di 42 ... msn.com Salerno, scontro auto-moto all’incrocio tra corso Garibaldi e via Cilento: centauro in ospedaleStampa Incidente stradale a Salerno. E’ accaduto nella discesa tra via Cilento e Corso Garibaldi, all’altezza dell’incrocio con le Poste centrali. Coinvolti nel sinistro un’auto e una moto. Immediato ... salernonotizie.it Terrore a Lattarico: Scontro frontale tra due auto, quattro feriti gravi https://www.calabrianews24.com/news/74965749254/terrore-a-lattarico-scontro-frontale-tra-due-auto-quattro-feriti-graviutm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=dlvr-auto - facebook.com facebook Scontro auto-moto sul Ventasso: marito e moglie in gravi condizioni x.com