Scontro fra auto all’incrocio a Focette La rabbia dei residenti | Questa non è un’autostrada

Da lanazione.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due auto si sono scontrate nel pomeriggio all’incrocio tra via Goffredo Mameli e via Italia, a Marina di Pietrasanta. L’incidente è avvenuto nel centro della frazione, dove le vetture si sono urtate in modo violento. I residenti, presenti sul posto, si sono lamentati per la velocità eccessiva degli automobilisti, affermando che “questa non è un’autostrada”. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi.

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Marina di Pietrasanta (Lucca), 10 luglio 2026 –  Incidente stradale nel pomeriggio alle Focette. Due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Goffredo Mameli e via Italia, nel cuore della scacchiera di strade che compone il reticolo viario della frazione pietrasantina. Scacchiera che costringe gli automobilisti a procedere con cautela per il continuo susseguirsi di stop e sensi unici. E quando il traffico si intensifica, il rischio è dietro l’angolo. L’incidente di oggi, con due feriti, ha richiesto l’intervento delle ambulanze della Croce Verde di Lido di Camaiore e della Croce Verde di Forte dei Marmi, dei vigili del fuoco e della polizia locale di Pietrasanta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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