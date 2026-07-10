Un giovane di 19 anni ha subito gravi ferite dopo aver investito un cinghiale lungo una strada provinciale sull’isola d’Elba. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, quando l’animale ha attraversato improvvisamente la strada, causando l’impatto con lo scooter su cui viaggiava il ragazzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno trasportato il ferito in ospedale.

Rio (Isola d’Elba), 10 luglio 2026 – Uno scooterista di 19 anni è rimasto gravemente ferito nella tarda serata di ieri all' isola d'Elba dopo essersi scontrato con un cinghiale, come spiegano dal 118, che gli ha attraversato la strada improvvisamente lungo la provinciale della Parata nel comune di Rio. L'impatto, come ricostruito dai soccorritori è stato violento tanto che il giovane finendo sull'asfalto ha riportato traumi e ferite gravi su diverse parti del corpo. Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Rio Marina con l'automedica che hanno trasferito il 19enne in un primo momento all'ospedale di Portoferraio dove è entrato in codice rosso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scontro con un cinghiale, grave 19enne all’Isola d’Elba

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