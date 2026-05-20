Isola d' Elba scontro tra auto e moto a Capoliveri | grave 50enne
Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio a Capoliveri, sull’Isola d’Elba. Alle 16.30, un’auto e una moto sono entrate in collisione, coinvolgendo un uomo di 50 anni che si trovava a bordo di una delle due vetture. Le sue condizioni vengono descritte come gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno accertando la dinamica dell’incidente.
Sono gravi le condizioni di un 50enne rimasto coinvolto in un incidente stradale intorno alle 16.30 di oggi, mercoledì 20 maggio, a Capoliveri. L'uomo si trovava a bordo di una moto in località Mola, quando si è scontrato con un'auto. L'impatto è stato violento e il conducente del mezzo a due. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Salita del Costo 2026 | Best of Hillclimb Action & CRASH | cronoscalata Bergrennen - PURE SOUND
Sullo stesso argomento
Isola d'Elba, malore alla scuola d'infanzia di Capoliveri: grave bambino di 3 anniSono stati momenti di grande paura quelli che si sono vissuti alla scuola d'infanzia di Capoliveri dove un bambino di tre anni ha accusato un malore...
Isola Vicentina, violento scontro tra auto e moto: ferito graveUn violento impatto tra un’automobile e una motocicletta ha scosso la tranquillità di Isola Vicentina nella mattinata di mercoledì 8 aprile.
Elbaf sta per finire presto reddit
Nuovo investimento della Regione Toscana per la tutela degli animali e il contrasto al randagismo all’Isola d’Elba. La Giunta regionale ha approvato il nuovo accordo di programma con il Comune di Capoliveri per la realizzazione del canile comprensoriale de - Facebook facebook
Grave incidente all’Elba: scontro auto moto, uomo trasferito in ospedale con l’elisoccorsoIntervento della Misericordia di Porto Azzurro. Il 118 ha deciso per il trasferimento a Grosseto in codice rosso viste le gravi ferite riportate nell’impatto ... lanazione.it
Una subacquea biellese morta all’isola d’ElbaIeri la tragedia per una 61enne. Indagini in corso delle forze dell'ordine. Una subacquea biellese morta all'isola d'Elba ... laprovinciadibiella.it