Isola d' Elba scontro tra auto e moto a Capoliveri | grave 50enne

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio a Capoliveri, sull’Isola d’Elba. Alle 16.30, un’auto e una moto sono entrate in collisione, coinvolgendo un uomo di 50 anni che si trovava a bordo di una delle due vetture. Le sue condizioni vengono descritte come gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno accertando la dinamica dell’incidente.

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