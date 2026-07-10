Scontri a Parigi dopo Francia-Marocco
Dopo il fischio finale della partita tra Francia e Marocco, i tifosi marocchini hanno iniziato a lanciare oggetti e a spingere le forze dell'ordine. Le forze di polizia hanno risposto con l'uso di spray urticante e cariche per disperdere la folla. Diversi tifosi sono stati fermati e portati via. La zona è rimasta sotto stretta sorveglianza per ore, mentre le tensioni tra le due fazioni sono continuate.
Dopo il fischio finale mentre i francesi festeggiavano la vittoria, i tifosi marocchini si sono scontrati con le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Not Paris: Riot breaks out in London after France defeat Morocco
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