scontri a parigi dopo francia marocco

Notizia in breve

Dopo il fischio finale della partita tra Francia e Marocco, i tifosi marocchini hanno iniziato a lanciare oggetti e a spingere le forze dell'ordine. Le forze di polizia hanno risposto con l'uso di spray urticante e cariche per disperdere la folla. Diversi tifosi sono stati fermati e portati via. La zona è rimasta sotto stretta sorveglianza per ore, mentre le tensioni tra le due fazioni sono continuate.