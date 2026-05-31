Francia scontri dopo la vittoria del Psg in Champions | oltre 280 arresti a Parigi

Dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, a Parigi si sono verificati scontri tra gruppi di persone. La polizia francese ha arrestato oltre 280 individui durante i disordini. Le tensioni sono scoppiate tra i festeggiamenti e le proteste, portando a interventi delle forze dell’ordine. Non sono stati segnalati feriti gravi o danni significativi. La situazione è stata gestita con l’intervento delle forze di polizia presenti nella capitale.

(Adnkronos) – La polizia francese ha arrestato più di 280 persone a Parigi in seguito agli scontri esplosi durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. In totale, secondo il ministero dell'Interno, sono state fermate 416 persone in tutto il Paese, di cui 283 nella sola capitale. Le autorità hanno inoltre. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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