Parigi è in stato di allerta a causa della partita tra Francia e Marocco nei quarti di finale dei Mondiali di calcio. le forze dell'ordine e i servizi di informazione sono stati rafforzati, con il centro della città sotto stretta sorveglianza. La presenza delle forze di sicurezza è aumentata per monitorare eventuali rischi legati all'evento sportivo. La partita si svolge questa sera e si prevedono misure di sicurezza rafforzate.

Parigi blindata e alta tensione nelle forze dell'ordine e nei servizi di informazione francesi per la sfida considerata ad alto rischio tra Francia e Marocco questa sera per i quarti dei mondiali di calcio. Secondo quanto appreso da BFM TV, una circolare dei servizi parla di "rischi di problemi per l'ordine pubblico in occasione della partita Francia-Marocco" identificata come "a rischio aumentato per il suo carattere di eliminazione diretta e per la posta in palio, la qualificazione in semifinale". Secondo i servizi francesi, "sono da temere in particolare raduni nelle piazze e nelle strade, con uso di mezzi pirotecnici, quale che sia il risultato dell'incontro". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Tensione per Francia-Marocco, a Parigi in allerta i servizi

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Alta TENSIONE ma ci pensa MBAPPÉ, FRANCIA ai quarti: Paraguay-Francia 0-1 | FIFA World Cup | DAZN

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