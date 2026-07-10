scomparso il pino in via pellico

Notizia in breve

Un pino mediterraneo a ombrello situato in via Silvio Pellico, tra il Booling e Vulcan Gas a Civitanova, è scomparso nel corso di una notte. La pianta, che si trovava lungo la strada, non è più presente al suo solito posto. La sua assenza è stata notata al mattino successivo, senza che siano stati segnalati interventi o cause apparenti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni o motivi della scomparsa.