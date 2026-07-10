Scomparso il pino in via Pellico
Un pino mediterraneo a ombrello situato in via Silvio Pellico, tra il Booling e Vulcan Gas a Civitanova, è scomparso nel corso di una notte. La pianta, che si trovava lungo la strada, non è più presente al suo solito posto. La sua assenza è stata notata al mattino successivo, senza che siano stati segnalati interventi o cause apparenti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni o motivi della scomparsa.
Scomparso da un giorno all’altro il grande pino mediterraneo a ombrello in via Silvio Pellico, tra il Booling e Vulcan Gas a Civitanova (nella foto d’archivio). Poco prima ce n’era anche un altro analogo. Ora all’improvviso automobilisti e pedoni si son trovati dinanzi un vuoto all’altezza della pensilina dei pullman. Indubbia la bellezza di questa ed altre chiome verdi presenti in passato all’inizio di via Einaudi. Testimone Maria Pia Palloni, ex docente del liceo classico. L’estensore del piano regolatore, il professor Bernardo Secchi, aveva fatto censire gli alberi dalla sua squadra di collaboratori. In un quarto di secolo uno dopo l’altro, silenziosamente, se ne sono andati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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