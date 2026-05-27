Le Guerriere K-Pop | a Trecate il tributo in concerto al Cine Teatro Silvio Pellico

Notizia in breve

Domenica 31 maggio alle 17,30, il Cine Teatro Silvio Pellico di Trecate ospita “Le Guerriere K-Pop: il grande tributo in concerto”, uno spettacolo musicale dedicato alle icone del pop asiatico. L’evento coinvolge un gruppo di interpreti che rivisitano brani noti del genere K-Pop, con esibizioni dal vivo. La serata è rivolta a un pubblico di appassionati e curiosi. L’ingresso è libero e senza prenotazione.