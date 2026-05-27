Le Guerriere K-Pop | a Trecate il tributo in concerto al Cine Teatro Silvio Pellico

Da novaratoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 31 maggio alle 17,30, il Cine Teatro Silvio Pellico di Trecate ospita “Le Guerriere K-Pop: il grande tributo in concerto”, uno spettacolo musicale dedicato alle icone del pop asiatico. L’evento coinvolge un gruppo di interpreti che rivisitano brani noti del genere K-Pop, con esibizioni dal vivo. La serata è rivolta a un pubblico di appassionati e curiosi. L’ingresso è libero e senza prenotazione.

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Domenica 31 maggio 2026 alle ore 17,30 il Cine Teatro Silvio Pellico di Trecate ospita “Le Guerriere K-Pop: il grande tributo in concerto”, uno spettacolo musicale dedicato alle icone del pop asiatico.L’evento propone un tributo alle principali star del K-Pop internazionale, con un live che. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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