A Sansepolcro è stato presentato il “Memorial Pellico Barbagli”, evento dedicato al basket giovanile. La manifestazione, alla sua sedicesima edizione, si svolge nella sala consiliare di Palazzo delle Laudi. La cerimonia ha annunciato ufficialmente la nuova edizione della competizione, che coinvolge squadre di giovani atleti. La presentazione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e degli organizzatori, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sul programma.

Arezzo, 29 maggio 2026 – La sala consiliare di Palazzo delle Laudi ha ospitato la presentazione del “ Memorial Pellico Barbagli”, manifestazione dedicata al basket giovanile giunta alla sua XVI edizione. Location prestigiosa per un evento di qualità. Che non è solo sportivo ma anche sociale e impreziosito da connotati turistici. Dopo il saluto istituzionale portato dal consigliere Giuseppe Pincardini che ha elogiato il lavoro degli organizzatori della Dukes Basket, è stato Marco Cirignoni, esponente di punta del sodalizio cestistico del Borgo, a snocciolare alcuni numeri della rassegna, che ben fanno capire come il Memorial sia ormai diventato punto di riferimento nazionale per la pallacanestro giovanile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sansepolcro, presentato il “Memorial Pellico Barbagli”

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