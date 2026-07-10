Sciopero nella scuola | diritti del personale obblighi del dirigente e comunicazioni alle famiglie

Da scuolalink.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante uno sciopero scolastico, il dirigente scolastico si occupa di gestire le comunicazioni alle famiglie e alle istituzioni, garantendo il funzionamento dei servizi essenziali. Il personale docente e non docente può aderire alla protesta, ma il dirigente ha l’obbligo di informare tempestivamente sulle modalità e sui servizi garantiti. La legge prevede che le comunicazioni siano chiare e puntuali, senza interferire con le attività di gestione quotidiana.

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In occasione di uno sciopero nella scuola, il dirigente scolastico svolge un ruolo fondamentale nella gestione delle comunicazioni interne e verso le famiglie, assicurandosi che i servizi essenziali siano garantiti. Tuttavia, la normativa offre al personale il diritto di scegliere se aderire o meno allo sciopero, senza obblighi specifici di dichiarazione.Sciopero nella scuola: il ruolo del Dirigente Scolastico e l'invito al personale di comunicare la propria adesioneQuando uno sciopero viene proclamato, il dirigente scolastico invita il personale a comunicare, entro il quarto giorno dalla proclamazione, la propria intenzione rispetto all’adesione. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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