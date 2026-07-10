Sciopero nella scuola | diritti del personale obblighi del dirigente e comunicazioni alle famiglie
Durante uno sciopero scolastico, il dirigente scolastico si occupa di gestire le comunicazioni alle famiglie e alle istituzioni, garantendo il funzionamento dei servizi essenziali. Il personale docente e non docente può aderire alla protesta, ma il dirigente ha l’obbligo di informare tempestivamente sulle modalità e sui servizi garantiti. La legge prevede che le comunicazioni siano chiare e puntuali, senza interferire con le attività di gestione quotidiana.
In occasione di uno sciopero nella scuola, il dirigente scolastico svolge un ruolo fondamentale nella gestione delle comunicazioni interne e verso le famiglie, assicurandosi che i servizi essenziali siano garantiti. Tuttavia, la normativa offre al personale il diritto di scegliere se aderire o meno allo sciopero, senza obblighi specifici di dichiarazione.Sciopero nella scuola: il ruolo del Dirigente Scolastico e l'invito al personale di comunicare la propria adesioneQuando uno sciopero viene proclamato, il dirigente scolastico invita il personale a comunicare, entro il quarto giorno dalla proclamazione, la propria intenzione rispetto all’adesione. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Segui gli aggiornamenti su Sciopero.
15.4.26, h.14,30/19,30:ASSEMBLEA SINDACALE SCUOLA ONLINE in ORARIO DI SERVIZIO o con PERMESSO ORARIO
Notizie e thread social correlati
Scuola, sciopero del personale negli istituti tecniciIl prossimo giovedì 7 maggio 2026 è previsto uno sciopero che coinvolge il personale delle scuole tecniche, inclusi docenti, non docenti e dirigenti.
Gite, la Dirigente: “Il problema prima era il sesso tra studenti, adesso l’alcool”. Dalla vodka nella borraccia, allo spritz alle 8 del mattino (prima di andare a scuola)Durante le gite scolastiche, alcuni studenti sono stati trovati con bevande alcoliche, come vodka e spritz, consumate anche prima di entrare a scuola.
Temi più discussi: Il 30 giugno a INDIRE si torna a scioperare per i diritti!; Sciopero trasporto aereo 5 luglio, i diritti dei passeggeri e come chiedere il rimborso; Diritto di sciopero limitato nella logistica che muove i beni essenziali su gomma; Attacco senza precedenti al diritto di sciopero: la denuncia dei Sudd Cobas.
7 luglio Sciopero alla Cogne Acciai Speciali: Difendere il contratto integrativo significa difendere il lavoro, i diritti e il futuro della Cogne Acciai Speciali. La FIOM CGIL Valle d'Aosta, insieme a FIM e UILM, ha proclamato 8 ore di sciopero per l'intera giornata d facebook
Sciopero generale: trasporti, scuola e sanità: tutti i settori coinvoltiLo sciopero sta causando disagi soprattutto nel trasporto pubblico locale e nel trasporto ferroviario. Decine i convogli regionali cancellati fuori dalle fasce di garanzia. Rallentamenti anche nella ... rainews.it
Sciopero 9 marzo 2026, trasporti, scuola e sanità a rischio: ecco tutte le informazioni e gli orariIl mese di marzo 2026 si apre sotto il segno di una profonda tensione sindacale che promette di fermare a macchia d'olio diversi settori nevralgici del Paese. I sindacati hanno proclamato una serie di ... ilmessaggero.it