Gite la Dirigente | Il problema prima era il sesso tra studenti adesso l’alcool Dalla vodka nella borraccia allo spritz alle 8 del mattino prima di andare a scuola

Durante le gite scolastiche, alcuni studenti sono stati trovati con bevande alcoliche, come vodka e spritz, consumate anche prima di entrare a scuola. La dirigente scolastica ha commentato che i problemi legati agli episodi di consumo di alcol sono aumentati rispetto al passato, quando si segnalavano soprattutto comportamenti legati al sesso tra studenti. Le autorità scolastiche ritengono che siano necessari aggiustamenti nelle modalità di organizzazione delle uscite.

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