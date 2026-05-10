Gite la Dirigente | Il problema prima era il sesso tra studenti adesso l’alcool Dalla vodka nella borraccia allo spritz alle 8 del mattino prima di andare a scuola
Durante le gite scolastiche, alcuni studenti sono stati trovati con bevande alcoliche, come vodka e spritz, consumate anche prima di entrare a scuola. La dirigente scolastica ha commentato che i problemi legati agli episodi di consumo di alcol sono aumentati rispetto al passato, quando si segnalavano soprattutto comportamenti legati al sesso tra studenti. Le autorità scolastiche ritengono che siano necessari aggiustamenti nelle modalità di organizzazione delle uscite.
Le gite scolastiche restano un momento centrale della vita degli studenti, ma secondo molti dirigenti e docenti vanno ripensate alla luce dei cambiamenti sociali degli ultimi anni. A rilanciare il tema, in un’intervista a Repubblica Bari, è Tina Gesmundo, dirigente del liceo scientifico Salvemini, che collega le difficoltà organizzative delle uscite anche alla crescente diffusione dell’alcol tra gli adolescenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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