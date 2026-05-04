Scuola sciopero del personale negli istituti tecnici

Da genovatoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo giovedì 7 maggio 2026 è previsto uno sciopero che coinvolge il personale delle scuole tecniche, inclusi docenti, non docenti e dirigenti. La decisione è stata presa dalla Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil, che ha annunciato la proclamazione dello sciopero per quella giornata. La protesta riguarda il settore dell’istruzione tecnica e coinvolge diverse figure professionali all’interno degli istituti.

La Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil ha proclamato uno sciopero del personale docente, non docente e dirigente degli istituti tecnici per la giornata di giovedì 7 maggio 2026. Flc Cgil chiede il ritiro dell'attivazione della riforma degli Istituti tecnici.In occasione dello sciopero si.🔗 Leggi su Genovatoday.it

17/4/26RadioRadicale:Intervista S.d'Errico Sciopero scuola del 20/4: manifestazione Roma, MIM h.9.00

Video 17/4/26RadioRadicale:Intervista S.d'Errico Sciopero scuola del 20/4: manifestazione Roma, MIM h.9.00

Notizie correlate

Riforma istituti tecnici, FLC CGIL proclama sciopero il 7 maggio“È stato proclamato lo sciopero per l’intera giornata del 7 maggio per il personale degli istituti tecnici dell’Area e del Comparto Istruzione e...

Riforma dei data center, riguarderà anche la scuola: il ruolo degli ITS Academy e degli Istituti tecnici. Dagli esperti di cybersecurity ai tecnici delle infrastrutture cloudLa Camera dei deputati ha approvato in Commissione Trasporti il testo unificato delle proposte di legge A.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Scuola: 7 maggio sciopero per fermare riforma istituti tecnici; Sciopero del personale scolastico del 6 e 7 maggio 2026; Scuola in sciopero il 6 e 7 maggio: due giorni di astensioni tra Cobas, USB, CUB e Flc Cgil. AVVISO; Scuola, scioperi del 6 e 7 maggio: lezioni a rischio. Cosa sapere.

scuola sciopero del personaleScuola, giovedì 7 maggio sciopero del personale degli Istituti tecniciFlc Cgil chiede lo stop alla riforma degli Istituti tecnici: Inutile e dannosa. Dalle ore 10.30 presidio in Prefettura a Genova. liguria.bizjournal.it

scuola sciopero del personaleSciopero scuola 6 e 7 maggio 2026: lezioni a rischio in tutta Italia. Orari e motivi della protestaI sindacati hanno indetto una serie di scioperi e mobilitazioni del personale scolastico per mercoledì 6 e giovedì 7 maggio. Lezioni a rischio in tutta Italia. money.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.