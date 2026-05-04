Scuola sciopero del personale negli istituti tecnici

Il prossimo giovedì 7 maggio 2026 è previsto uno sciopero che coinvolge il personale delle scuole tecniche, inclusi docenti, non docenti e dirigenti. La decisione è stata presa dalla Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil, che ha annunciato la proclamazione dello sciopero per quella giornata. La protesta riguarda il settore dell’istruzione tecnica e coinvolge diverse figure professionali all’interno degli istituti.