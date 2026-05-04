Scuola sciopero del personale negli istituti tecnici
Il prossimo giovedì 7 maggio 2026 è previsto uno sciopero che coinvolge il personale delle scuole tecniche, inclusi docenti, non docenti e dirigenti. La decisione è stata presa dalla Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil, che ha annunciato la proclamazione dello sciopero per quella giornata. La protesta riguarda il settore dell’istruzione tecnica e coinvolge diverse figure professionali all’interno degli istituti.
La Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil ha proclamato uno sciopero del personale docente, non docente e dirigente degli istituti tecnici per la giornata di giovedì 7 maggio 2026. Flc Cgil chiede il ritiro dell'attivazione della riforma degli Istituti tecnici.In occasione dello sciopero si.🔗 Leggi su Genovatoday.it
17/4/26RadioRadicale:Intervista S.d'Errico Sciopero scuola del 20/4: manifestazione Roma, MIM h.9.00
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Quando si chiede agli italiani la lista delle loro priorità, la scuola è sempre in fondo alla lista. Sarà per quello che nessun partito ci investe politicamente. Eppure noi del @Partito_Libdem pensiamo che PTDS: Parte Tutto Dalla Scuola. Se quando guardi una st x.com