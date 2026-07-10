Un padre è stato chiamato in tribunale per aver schiaffeggiato la figlia dodicenne davanti a professori e amici, e per averla picchiata e strattonata alla fermata dell’autobus. Gli episodi risalgono a diverse occasioni e sono stati segnalati alle autorità. L’uomo è accusato di abuso di mezzi di correzione e lesioni personali aggravate. Le udienze preliminari sono in corso.

Perugia, 10 luglio 2026 – Presa a schiaffi davanti al preside e a una professoressa. Ancora picchiata e strattonata alla fermata dell’autobus. Sono gli episodi contestati a un padre che si trova ora davanti al giudice per le udienze preliminari con l’accusa di abuso di mezzi di correzione e lesioni personali aggravate. Presunta vittima delle violenze la figlia allora dodicenne. Il caso della scuola. Secondo quanto ricostruito dall’accusa, il primo episodio si sarebbe verificato nel 2023 in una scuola secondaria perugina. L’uomo avrebbe colpito la figlia con due schiaffi alla nuca, dopo che la ragazzina sarebbe stata sorpresa nei bagni della scuola a realizzare video destinato ai social in atteggiamenti provocanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Schiaffi alla figlia dodicenne davanti ai professori e agli amici, il genitore finisce in tribunale

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