Un 14enne è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo della moto e finito contro un albero. L’incidente è avvenuto davanti agli amici, che erano con lui a Castelferretti, mentre tornavano a casa da una serata tra coetanei. Un testimone ha riferito di aver controllato il polso del ragazzo, che non rispondeva. La moto coinvolta aveva cilindrata 50 cc.

FALCONARA - Tornavano a casa da una serata trascorsa insieme a Castelferretti, ciascuno in sella alla propria moto, di cilindrata 50 cc. Erano in tre. Davanti a tutti, un 14enne falconarese che gli amici hanno visto all’improvviso sbandare sul rettilineo e finire contro un albero a margine della carreggiata. Nello schianto da brividi, il ragazzino è poi volato contro una recinzione spinata. E lì è rimasto, inerme, fino all’arrivo del 118 che lo ha rianimato. La dinamica Ora è ricoverato in prognosi riservata nella clinica di rianimazione di Torrette l’adolescente che venerdì sera è stato protagonista del terribile incidente avvenuto attorno alle 23 in via Marconi, poco dopo la pasticceria Tesoro, mentre viaggiava verso Falconara sulla sua Beta 50 cc, considerata sul web il sogno dei quattordicenni. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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Moto vola in aria e rimane appesa su un semaforo dopo un incidente

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Finisce fuoristrada con la moto. Grave un 14enne rianimato sul posto e poi operato a TorretteUn ragazzino di 14 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente con la moto finita fuori strada.

Temi più discussi: Schianto in moto davanti agli amici a Castelferretti, finisce contro l’albero: 14enne grave. Un coetaneo: Tastavo il polso, non rispondeva; Incidente moto contro auto, grave motociclista di 51 anni; Como, incidente tra moto e camion dei rifiuti sulla Napoleona: gravissimo il centauro; Schianto a Montevecchia: motociclista trasferito in ospedale in gravi condizioni.

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