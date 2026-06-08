Un giovane di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in una semicurva. Durante la manovra, ha perso il controllo della moto, che è finita nella corsia opposta, dove è stato travolto da un'auto che arrivava dalla direzione opposta. L'incidente è avvenuto davanti a un gruppo di amici. La vittima è deceduta sul luogo dell'incidente.

PONTE NELLE ALPI (BELLUNO) - Una semicurva, la sbandata, il volo sull'asfalto, l'auto che arriva dall'opposta direzione di marcia e lo travolge: così, in pochi attimi, una domenica spensierata si è trasformata in tragedia spegnendo per sempre, sulla statale 51 di Alemagna, il sorriso di Matteo De Nes, studente di 19 anni. Un pomeriggio che doveva essere di semplice svago, passato in sella alla sua moto con gli amici di sempre, ha ammutolito l'intera comunità dell'Alpago e di Ponte nelle Alpi, dove è materialmente avvenuto lo schianto fatale. LA RICOSTRUZIONE Sono circa le 16.30, in zona La Secca, poco prima di Farra d'Alpago. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Matteo De Nes muore a 19 anni davanti agli amici: perde il controllo della moto, finisce nella corsia opposta e viene travolto da un'auto

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Addio a Valentino, la notizia della morte e i primi commenti - Vita in Diretta 19/01/2026

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