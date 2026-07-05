Da 20 anni l’affidamento condiviso è entrato in vigore con la legge 542006, modificando le norme sul diritto di famiglia. Nonostante sia stato adottato ufficialmente, molte difficoltà persistono nell’applicazione pratica. L’istituto, nato come rivoluzione culturale, ha incontrato ostacoli nel garantire la tutela dei minori, e ancora oggi non tutte le criticità sono state risolte.

H a rappresentato una vera e propria rivoluzione culturale e giuridica del Diritto di famiglia. Da quando è stato definito, esattamente 20 anni fa con la legge 542006, ha però impiegato molto tempo ad affermarsi, e ancora oggi non tutte le difficoltà nell’applicazione sono state superate. Parliamo di affidamento condiviso dei figli, nel caso di separazione dei genitori. Un tema delicato, sul quale abbiamo intervistato Daniela Missaglia, avvocata matrimonialista e cassazionista, specializzata in Diritto di famiglia e Diritto delle persone. Restare genitori dopo la separazione: i consigli di Fulvio Scaparro X Leggi anche › Genitori separati: una sentenza spinge a privilegiare l’affidamento condiviso dei figli Luci e ombre dell’affidamento condiviso, che compie 20 anni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Vent’anni fa l’istituzione dell’affidamento condiviso rivoluzionava - sulla carta - la sorte dei figli nel caso di separazione dei genitori. L’avvocata Daniela Missaglia ne spiega le criticità e i punti di forza per la tutela dei bambini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La truffa dei punti Esselunga: tutto inizia dal messaggio “21.980 punti accumulati” sulla Carta FidatyNegli ultimi giorni sono state segnalate numerose persone che hanno ricevuto un messaggio tramite SMS o email da parte di Esselunga, in cui si parla...

Immagini dei figli sui social, il Garante richiama i genitori al consenso condivisoIl Garante per la privacy ha ricordato che, per pubblicare immagini di minori di 14 anni sui social, è necessario il consenso preventivo di entrambi...