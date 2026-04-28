I genitori si trovano spesso a dover affrontare sentimenti contrastanti come rabbia e senso di colpa mentre cercano di educare i figli. Una conversazione con un professionista rivela come le dinamiche familiari siano cambiate nel tempo, con le generazioni più giovani che assumono ruoli di maggiore influenza e autonomia. Questa trasformazione provoca tensioni e difficoltà nel mantenere un equilibrio tra le esigenze dei figli e le aspettative degli adulti.

“Dottore, io e lei siamo di una generazione sfortunata. Quando eravamo giovani comandavano i vecchi; ora che siamo anziani sono i giovani che decidono e impongono i loro punti di vista.” Queste parole di un paziente riflettono lo stravolgimento avvenuto all’interno dei nuclei familiari negli ultimi 70 anni. Prima del 1968 era normale che a scuola i maestri punissero corporalmente i bambini con delle bacchettate sulle dita oppure con schiaffi. I genitori, per lo più, non mettevano in discussione l’autorità del corpo docente, anche quando alcuni esageravano nelle punizioni. In molte famiglie, il padre comandava e i bambini erano attenti a non farlo adirare perché era portatore di autorità e autorevolezza, oltre che dotato di un ceffone deciso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Genitori tra rabbia e senso di colpa: il difficile equilibrio nell’educazione dei figli

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