scherma giovanile penta modena nella top ten nazionale

Pentamodena (foto) entra ufficialmente nell’élite nazionale della scherma giovanile. La classifica del Gran Premio Giovanissimi 20252026, che raccoglie i risultati delle categorie Under 14 di tutte le società italiane, colloca il club modenese al decimo posto assoluto su 288 società. Un traguardo che racconta la solidità di un progetto tecnico in crescita costante e la qualità di un vivaio capace di competere ai massimi livelli in ogni arma. Il risultato nasce dalla somma dei punteggi ottenuti nelle due specialità in cui Pentamodena è attiva: 738.833 punti nella spada e 231.969 punti nel fioretto, per un totale che proietta la società tra le prime dieci realtà italiane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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