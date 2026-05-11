Un talento anconetano tra i migliori matematici d’Italia | Francesco Pieroni nella ' top ten' nazionale alle Olimpiadi di Cesenatico

Un giovane studente anconetano ha ottenuto un risultato di rilievo alle Olimpiadi di matematica tenutesi a Cesenatico. Francesco Pieroni, frequentante il quarto anno di un liceo scientifico, si è classificato tra i dieci migliori in Italia. La sua prestazione gli ha permesso di conquistare una medaglia d’oro e di entrare nella top ten nazionale. Questo risultato rappresenta un risultato importante per la scuola della città.

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