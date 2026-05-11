Un talento anconetano tra i migliori matematici d’Italia | Francesco Pieroni nella ' top ten' nazionale alle Olimpiadi di Cesenatico
Un giovane studente anconetano ha ottenuto un risultato di rilievo alle Olimpiadi di matematica tenutesi a Cesenatico. Francesco Pieroni, frequentante il quarto anno di un liceo scientifico, si è classificato tra i dieci migliori in Italia. La sua prestazione gli ha permesso di conquistare una medaglia d’oro e di entrare nella top ten nazionale. Questo risultato rappresenta un risultato importante per la scuola della città.
ANCONA – Un risultato straordinario, destinato a entrare nella storia della scuola anconetana. Francesco Pieroni, studente del quarto anno del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate dell’istituto superiore “Savoia Benincasa” di Ancona, ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi della.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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