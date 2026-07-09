L’Emilia-Romagna ha incassato circa 16,5 milioni di euro dalle multe per eccesso di velocità tramite autovelox, posizionandosi tra le regioni italiane con i maggiori introiti. Bologna si colloca al secondo posto in Italia per multe di questo tipo, mentre Ravenna e Modena sono tra le prime dieci. I dati sono stati raccolti dall’analisi di Facile.

Bologna, 9 luglio 2026 - L’Emilia-Romagna si conferma una delle regioni italiane dove gli autovelox producono i maggiori incassi. Secondo un’analisi realizzata da Facile.it sui rendiconti pubblicati dai Comuni italiani, nel 2025 Bologna, Ravenna e Modena figurano tutte tra i primi dieci capoluoghi del Paese per proventi derivanti dalle sanzioni per eccesso di velocità. Complessivamente, i tre comuni emiliano-romagnoli hanno dichiarato oltre 16,5 milioni di euro di entrate legate alle violazioni dell’articolo 142 del Codice della strada, quello che disciplina il superamento dei limiti di velocità rilevato tramite autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi elettronici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Multe autovelox: Bologna seconda in Italia. Ravenna e Modena nella top ten: in tutto 16,5 milioni di euro incassati

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