In Piazza Giovanni Paolo II a Scampia, una piazza affollata di giovani e cittadini, è stata rimossa e poi rimessa una targa dedicata a San Giovanni Paolo II. La cerimonia si è svolta ieri sera, con la presenza di molte persone. La targa, ora ripristinata, si trova ancora nel cuore della piazza, come simbolo di memoria e legalità.

Napoli – Ieri sera, in una piazza gremita di giovani e cittadini di Scampia, si è tenuto un momento di forte significato simbolico e civile: il ripristino della targa dedicata a San Giovanni Paolo II in Piazza Giovanni Paolo II. L’evento, fortemente voluto dalla comunità locale e supportato dalle autorità, ha visto il ripristino della targa originaria, vandalizzata nel 2009 e successivamente rimossa. L’intitolazione da parte del Comune di Napoli fu concessa dopo una raccolta di firme popolare e un impegno volontario della comunità. L’appuntamento si è svolto alla presenza di figure di spicco, tra cui il Prefetto di Napoli Michele Di Bari,... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Scampia, ripristinata la targa in Piazza Giovanni Paolo II: un gesto di memoria e legalità

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