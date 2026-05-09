A Cervia si celebra il 40° anniversario della visita di Papa Giovanni Paolo II con iniziative che ripercorrono quei momenti. Tra i protagonisti ci sono sacerdoti e testimoni che ricorderanno l’evento e le tappe della visita. L’appuntamento si intreccia con il Giro d’Italia, che attraversa la zona, e con la tradizione dell’Sposalizio del Mare, una cerimonia storica locale. Eventi e commemorazioni si svolgono nel rispetto della memoria e della fede.

? Punti chiave Chi sono i protagonisti che ripercorreranno la visita di Giovanni Paolo II?. Come si intrecciano il Giro d'Italia e lo Sposalizio del Mare?. Dove si svolgerà il rito del lancio dell'anello nel porto canale?. Perché il gemellaggio con la Polonia è centrale in questa ricorrenza?.? In Breve Incontro il 12 maggio alla biblioteca Maria Goia con Vittorio Ciocca e don Pierre Laurent Cabantous.. Programma 16 e 17 maggio con cerimonia al Teatro Comunale e partenza Giro d'Italia 2026.. Celebrazione 50° gemellaggio con Jelenia Góra e 582ª edizione dello Sposalizio del Mare.. Rito finale domenica 17 maggio alle 17:30 al porto canale con Mons.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cervia: memoria e fede per il 40° della visita di Papa Giovanni Paolo II

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