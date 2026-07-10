A Scampia, davanti a decine di giovani, bambini e cittadini, è stata ripristinata la targa dedicata a San Giovanni Paolo II in Piazza Giovanni Paolo II, dopo essere stata vandalizzata nel 2009. La cerimonia si è svolta ieri sera, con la riapposizione del segno commemorativo. La targa era stata danneggiata otto anni fa e ora è stata rimessa al suo posto. Nessun altro dettaglio sul ripristino o sui responsabili.

Davanti a decine di giovani, bambini, e cittadini di Scampia ieri sera è stata ripristinata la targa intitolata a San Giovanni Paolo II in Piazza Giovanni Paolo II dopo l'atto di vandalismo del 2009. Un evento significativo per una comunità che si è battuta negli anni affinché non si perdesse la speranza in uno dei luoghi più difficili della periferia napoletana. «Non arrendetevi al male, mai» disse Papa Giovanni Paolo II quando il 10 novembre del 1990 si recò a Scampia per portare la presenza della Chiesa in un luogo difficile, all'epoca noto come Rione 167 di Secondigliano, che era diventato un gigantesco dormitorio urbano segnato da assenza di servizi, disoccupazione e dalla forte presenza della criminalità organizzata che fece di quell'area della città una delle principali piazze di spaccio d'Europa. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Ripristinata a Scampia la targa dedicata a San Giovanni Paolo II, era stata vandalizzata nel 2009

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Liberazione, vandalizzata la targa dedicata a Norma Cossetto: è la terza volta nel 2026Nella mattina del 25 aprile, a Firenze, è stata danneggiata la targa dedicata a Norma Cossetto, vittima delle Foibe e insignita della medaglia d’oro...

Nasce la parrocchia di San Giovanni Paolo II: unite le comunità dei Cappuccinini e di San PaoloDue comunità religiose, quella dei Cappuccinini e quella di San Paolo Apostolo, si sono unite per formare una nuova parrocchia dedicata a San...

Temi più discussi: Ripristinata a Scampia la targa dedicata a San Giovanni Paolo II; Scampia, ripristinata la targa in Piazza Giovanni Paolo II; CdS Campania - C O N V O C A T O. Zambo sarà valutato a Dimaro. Il tecnico crede in lui e studia il tris d’assi.

Ripristinata a Scampia la targa dedicata a San Giovanni Paolo II. Era stata vandalizzata nel 2009 e poi completamente rimossa #ANSA x.com

Scampia, ripristinata la targa in Piazza Giovanni Paolo IINAPOLI. Ieri sera, in una piazza gremita di giovani e cittadini di Scampia, si è tenuto un momento di forte significato simbolico e civile: il ripristino della targa dedicata a San Giovanni Paolo II i ... ilroma.net

Ripristinata a Scampia la targa dedicata a San Giovanni Paolo IIin una piazza gremita di giovani e cittadini di Scampia, si è tenuto un momento di forte significato simbolico e civile: il ripristino della targa dedicata a San Giovanni Paolo II nella piazza dedicat ... ansa.it