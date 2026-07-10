Un bambino di 3 anni è precipitato dal balcone di un appartamento al terzo piano in corso Mazzini a Savona. È stato trasportato in codice rosso all’ospedale pediatrico di Genova, dove si trova in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente, avvenuto nel pomeriggio. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze che hanno portato alla caduta del bambino.

Il piccolo è in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale pediatrico di Genova. Ore di grande apprensione a Savona per un bambino di 3 anni precipitato dal balcone di un appartamento al terzo piano di una palazzina in corso Mazzini. Dopo i primi soccorsi e il ricovero all’ospedale San Paolo, il piccolo è stato trasferito d’urgenza all’ Istituto Giannina Gaslini di Genova, dove si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Mentre i medici seguono l’evoluzione del quadro clinico, la polizia ha avviato gli accertamenti per chiarire cosa abbia provocato la caduta. Il trasferimento d’urgenza al Gaslini. L’incidente è avvenuto nella mattinata di giovedì 10 luglio, poco dopo le 10, all’interno di un’abitazione del centro cittadino. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Savona, bimbo di 3 anni precipita dal terzo piano: ricoverato al Gaslini, si indaga su cosa sia successo

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