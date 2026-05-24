Bolzano bimbo di 6 anni precipita dal 4° piano di un palazzo | illeso atterrando su uno stendino

Notizia in breve

Un bambino di 6 anni è caduto dal quarto piano di un edificio e è atterrato su uno stendino. Dopo aver sporgersi da una finestra, è precipitato nel vuoto. L'impatto con il suolo è stato ammortizzato dal tessuto steso, e il bambino è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno verificato le condizioni del piccolo senza riscontrare ferite. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.