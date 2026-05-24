Bolzano bimbo di 6 anni precipita dal 4° piano di un palazzo | illeso atterrando su uno stendino

Da fanpage.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un bambino di 6 anni è caduto dal quarto piano di un edificio e è atterrato su uno stendino. Dopo aver sporgersi da una finestra, è precipitato nel vuoto. L'impatto con il suolo è stato ammortizzato dal tessuto steso, e il bambino è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno verificato le condizioni del piccolo senza riscontrare ferite. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

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Dopo essersi sporto da una finestra al quarto piano di una palazzina il bambino è precipitato nel vuoto: fortunatamente il suo impatto con il terreno è stato attutito da uno stendino. Non ha riportato nessuna lesione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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