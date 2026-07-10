Sarà l’ex ministro Maria Chiara Carrozza a guidare il Distretto dell’Innovazione
L’ex ministro Maria Chiara Carrozza è stata nominata alla guida del Distretto dell’Innovazione. La sua nomina è stata annunciata recentemente, confermando la sua lunga esperienza nel settore accademico, politico e industriale. La scelta mira a rafforzare il ruolo del distretto come centro di innovazione e sviluppo tecnologico. La nomina è stata comunicata attraverso una comunicazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle modalità di nomina o sui progetti futuri.
Una personalità di spessore internazionale, forte di una lunga esperienza accademica, politica e industriale. Sarà Maria Chiara Carrozza a guidare il Brescia Innovation District — in sigla Bind —, che incomincia, dopo due anni di gestazione, a muovere i suoi primi passi con la designazione della governance della Fondazione la quale, dopo la sua costituzione formale a fine di questo mese e ottenuto il riconoscimento della Prefettura, sarà chiamata a gestire la fase operativa del corposo progetto, dalla designazione di una sede definitiva alla raccolta dei finanziamenti necessari alla sua costruzione e all’operatività ordinaria della... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it
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