Sarà l’ex ministro Maria Chiara Carrozza a guidare il Distretto dell’Innovazione

Notizia in breve

L’ex ministro Maria Chiara Carrozza è stata nominata alla guida del Distretto dell’Innovazione. La sua nomina è stata annunciata recentemente, confermando la sua lunga esperienza nel settore accademico, politico e industriale. La scelta mira a rafforzare il ruolo del distretto come centro di innovazione e sviluppo tecnologico. La nomina è stata comunicata attraverso una comunicazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle modalità di nomina o sui progetti futuri.