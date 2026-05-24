Maria Chiara Carrozza torna alla Scuola Sant’Anna

Ritorno alla Scuola Sant’Anna per Maria Chiara Carrozza che domani alle 17.30, nell’Aula Magna della sede centrale (Piazza Martiri della Libertà 33), parlerà del suo ultimo libro ‘Quanto vale la conoscenza. Cinque lezioni per la ricerca del futuro’ edito da Egea. In un’epoca segnata dall’intelligenza artificiale, dalle crisi globali e da trasformazioni scientifiche senza precedenti, il libro invita a interrogarsi su cosa significhi oggi investire nella ricerca e nel sapere. La conoscenza non è più infatti un dato acquisito: è una scelta politica, culturale e civile. Maria Chiara Carrozza, autrice e scienziata, è stata rettrice della Scuola Sant’Anna dal 2007 al 2013 per poi diventare Ministra dell’Istruzione, Università e Ricerca nel governo Letta (2013-2014) e successivamente Presidente del Cnr. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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