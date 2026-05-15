maria chiara carrozza alle oblate

Firenze, 15 maggio 2026 - Martedì 19 maggio Maria Chiara Carrozza presenta alle Oblate il suo libro "Quanto vale la conoscenza" (Egea editore), nell’ambito della rassegna "Identities. Leggere il contemporaneo – Il futuro si costruisce un pensiero alla volta", giunta alla IX edizione. A promuoverla è l’Associazione culturale La Nottola di Minerva Ets – con il patrocinio della Regione Toscana e grazie al contributo del Comune di Firenze e della Fondazione CR Firenze – in collaborazione con la Biblioteca delle Oblate e Tram di Firenze S.p.A., in occasione della Rassegna Fiorisce il Benessere. La conoscenza è uno dei valori essenziali del nostro tempo, eppure la sua importanza viene spesso data per scontata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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