Il 10 luglio 2026, la Chiesa ricorda le Sante Rufina e Seconda, sorelle vergini e martiri della comunità cristiana di Roma nel III secolo. La data è inserita nel calendario liturgico durante la XIV settimana del Tempo Ordinario.

Nel calendario di venerdì 10 luglio 2026, XIV settimana del Tempo Ordinario, la Chiesa ricorda le Sante Rufina e Seconda, sorelle vergini e martiri della comunità cristiana di Roma nel III secolo. Secondo la tradizione, nate in una famiglia cristiana e promesse spose a due correligionari, le giovani rifiutarono di rinnegare Cristo quando, durante le persecuzioni di Valeriano, i fidanzati cedettero alla paura e abiurarono. La loro scelta di consacrare la verginità a Dio divenne motivo di denuncia e di processo, segno di una fede salda nelle prove. Condotte davanti alle autorità, furono infine giustiziate sulla via Cornelia, presso il luogo allora detto Silva Nigra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Sante Rufina e Seconda, martiri: storia e culto nella Chiesa di Roma (10 luglio)

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Sante Rufina e Seconda - Storia - luglio 10

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