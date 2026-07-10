Sante Rufina e Seconda martiri | storia e culto nella Chiesa di Roma 10 luglio

Da quotidiano.net 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 10 luglio 2026, la Chiesa ricorda le Sante Rufina e Seconda, sorelle vergini e martiri della comunità cristiana di Roma nel III secolo. La data è inserita nel calendario liturgico durante la XIV settimana del Tempo Ordinario.

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Nel calendario di venerdì 10 luglio 2026, XIV settimana del Tempo Ordinario, la Chiesa ricorda le Sante Rufina e Seconda, sorelle vergini e martiri della comunità cristiana di Roma nel III secolo. Secondo la tradizione, nate in una famiglia cristiana e promesse spose a due correligionari, le giovani rifiutarono di rinnegare Cristo quando, durante le persecuzioni di Valeriano, i fidanzati cedettero alla paura e abiurarono. La loro scelta di consacrare la verginità a Dio divenne motivo di denuncia e di processo, segno di una fede salda nelle prove. Condotte davanti alle autorità, furono infine giustiziate sulla via Cornelia, presso il luogo allora detto Silva Nigra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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