santa sofia premio sportilia grandi firme da carnevali a colombo il calcio al top

Mercoledì si è svolta con successo la 28ª edizione del Premio nazionale Sportilia ‘Sport e non solo’ a Santa Sofia. La serata ha visto una grande partecipazione di pubblico e ospiti, con premiati di rilievo nel mondo del calcio. L’evento si è tenuto nel Parco della Resistenza e ha riscosso un'ampia attenzione, superando le aspettative.

Successo oltre le aspettative mercoledì per la 28ª edizione del Premio nazionale Sportilia ‘Sport e non solo’ di Santa Sofia. Una serata dove la grande partecipazione di pubblico e ospiti, insieme alla qualità dei premiati, hanno creato nel Parco della Resistenza l’atmosfera giusta, piacevole e coinvolgente. Il tutto condito dalla perfetta organizzazione a cura dell’ideatore e patron del premio, l’highlander Franco Aleotti, e del suo staff guidato da Marco Ravaioli e Giuliano Bresciani; inoltre, la bellezza dei premi creati dall’artista Patrizia Severi e la conduzione professionale dei giornalisti Monica Bertini e Marino Bartoletti. È stato proprio Aleotti a definire i punti di forza della manifestazione: il comitato sostenitore; la storica presenza della classe arbitrale; la qualità dei premiati; la conduzione di Bartoletti e Bertini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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