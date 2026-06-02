Calcio Sarà un’Eccellenza in versione grandi firme Rimini e Spal nel girone delle ravennati

Nel sorteggio del campionato di Eccellenza, la Spal e il Rimini sono state inserite nello stesso girone insieme alle squadre ravennati di Russi, Massa Lombarda e Sanpaimola. La composizione del girone comprende dunque alcune tra le principali formazioni della regione, creando un raggruppamento con diverse sfide tra club storici e realtà locali. La stagione prenderà il via con queste squadre che si affronteranno nel prossimo torneo.

Spal e Rimini nello stesso girone di Eccellenza, con le ravennati Russi, Massa Lombarda e Sanpaimola. Ci sono prospettive ‘incredibili’ e mai viste per la il girone B del massimo campionato regionale di calcio della prossima stagione. La mancata promozione degli estensi (preceduti dal Mezzolara in regular season e poi eliminati in semifinale playoff dagli abruzzesi della Santegidiese) e reintegro del Rimini dopo l’esclusione in corso d’opera dalla serie C 2025-26, aprono uno scenario clamoroso. Tra l’altro, a darsi battaglia – a meno di spostamenti e dirottamenti d’ufficio da parte del Comitato regionale – ci saranno anche Tropical Coriano, Imolese, San Marino e Sammaurese, tutte retrocesse dalla serie D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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